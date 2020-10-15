-Denetimlerde *gece kulübü, pavyon, bar, birahane gibi* genelgeler çerçevesinde faaliyetlerine izin verilmeyen işyerlerinin fiilen açık tutulup tutulmadıkları, 24.00'ten sonra müzik yayını yapılıp yapılmadığı ve şehirlerarası toplu ulaşımda HES Kodu zorunluluğuna uyulup uyulmadığı hususlarına ağırlık verilecek.

*Okulların kademeli olarak açılması sebebiyle okulların çevresindeki kafe, restoran, internet kafe vb. yerler ile okul servislerinin denetlenmesi konusunda özen gösterilecek.*

*Denetim faaliyetleri şu esaslar çerçevesinde yerine getirilecek:*

-Denetim ekipleri her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb.), köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenecek.

-Denetimlerde vatandaşlarımızın kalabalıklar halinde bir araya gelebildikleri etkinlik (nikâh merasimi şeklindeki düğün, nikâh, cenaze, taziye vb.) ve yerlerde (plajlar, cadde ve sokaklar, park alanları vb.) temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına özellikle dikkat edilecek.