KYK burs başvuruları ne zaman alınacak? KYK burs ve yurt başvuruları şartları neler?

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından yurtkur.gsb.gov.tr internet sitesi üzerinden duyurulur. Başvurular E-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

KYK BURSU ALABİLMEK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

KYK burs koşullarının neler olduğu 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun kapsamında belirlenmiştir. Yönetmeliğe göre KYK burs şartları şunlardır:



-Vakıf üniversitelerinde eğitim görmek,

-Önlisans veya lisans öğrencisi olmak,

-Dikey geçişle lisans programında okuyor olmak,

-Okul birinciliği sonucu üniversiteye yerleşmiş olmak,

-İkinci öğretimde okumak,

-Yüksek lisans ya da doktora yapıyor olmak ( Hazırlık sınıfı öğrencileri yararlanamamaktadır.),

-Üniversite sınavında ilk 100 sıralamasına girmek,

-Ülkeyi temsilen olimpiyatlara katılan milli, amatör sporcu öğrenci olmak,

-Açık öğretimde okuyan şehit ve gazi çocuğu olmak,

-Anne ve babası vefat etmiş olmak.



KİMLER KYK BURSU ALAMAZ?

KYK bursu alamayacak öğrenciler şu şekilde belirtilmektedir:

-Durumlarıyla ilgili yalan beyanda bulunan öğrenciler,

-Yabancı uyruklu öğrenciler,

-Polis akademisi ve askeri okullarda okuyan öğrenciler,

-Kurumdan öğrenim kredisi ve burs alan öğrenciler,

-Önceden kurum kredisi ve bursundan yararlanmış öğrenciler,

-Yönetmelikte adı geçen resmi kurumlardan burs veya kredi alan öğrenciler,

-Sigortalı olarak çalışan öğrenciler ( Nafaka ve yetim maaşı almak dahil değildir.)

-Doktora ya da yüksek lisans hazırlık sınıfındaki öğrenciler.



Yukarıda belirttiğimiz koşullara ek olarak bir öğrencinin aynı anda öğrenim kredisi ve burstan yararlanması mümkün değildir. KYK bursu öğrencilere karşılıksız olarak verilmektedir. Öğrenim kredisinden farklı olarak burs sisteminde geri ödeme yoktur. Yalnız kurumun gerekli gördüğü belirli durumlarda öğrenci burs hakkını kaybedebilmektedir.