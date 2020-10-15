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    • 15.10.2020 14:58
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    Son dakika: Başkanı açıkladı: Öğretim elemanlarının yüzde 45'i kadın

    Son dakika haberine göre, Başkanı , "2003 yılında kadın öğretim elemanı sayısı toplam öğretim elemanının yüzde 38’i iken bugün bu oran yüzde 45’e yükseldi. Bu oran her yıl artmaya devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

    YÖK açıkladı: Yüzde 45'i kadın

    Başkanı : 2003 yılında kadın öğretim elemanı sayısı toplam öğretim elemanının yüzde 38'i iken bugün bu oran yüzde 45'e yükseldi. Bu oran her yıl artmaya devam etmektedir.


    Saraç'ın açıklamalarından satır başları;

    2003'te 27.380 araştırma görevlisinin yüzde 42'si kadın iken bugün bu oran yüzde 51'e ulaşmıştır. Araştırma görevlilerinin 26 bin küsuru kadın, 24 bini erkektir. Yani yarısından çoğu kadındır. Diğer bir ifade ile son yıllardaki bu artış sürer ise beş yıl içinde öğretim üyelerinin açık ara kadınlardan oluştuğu bir yükseköğretim sistemi sözkonusu olacaktır.


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