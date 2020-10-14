

Can Dündar, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olarak çalıştığı dönemde MİT TIR'ları ile ilgili ihanet gibi bir manşete imza atmıştı. 29 Mayıs 2015 tarihli ihanet manşeti ardından Dündar hakkında soruşturma başlatılmış, iddianame düzenlenmişti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Dündar'ı 'Devletin gizli bilgilerini açıklamak' suçlamasıyla önce 7 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar vermiş ardından cezada indirim yaparak 5 yıl 10 hapis cezasına hükmetmişti. Temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Dündar hakkındaki cezayı bozmuş, dosya yeniden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gelmişti. Dündar hiçbir tebligata cevap vermeyip ifadeye de gelmeyince hakkında firari olduğu gerekçesi ile gıyabi tutuklama kararı alınmıştı. Kırmızı bülten çıkarılması için de başvuru yapılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan duruşmada ise önemli bir karar alınmıştı. Hâkim Akın Gürlek Başkanlığı'ndaki mahkeme heyeti, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine kaçak sayılan Can Dündar'ın üzerine kayıtlı taşınır, taşınmaz mal varlığı ile banka hesaplarının tamamına el konulması için süreç başlatmıştı. Mahkeme Dündar'ın 15 gün içinde mahkemeye gelmesi yönünde ilan verilmesine hükmetmişti.





Can Dündar bu süreç içinde mahkeme çağrısına kayıtsız kalmıştı. Bu nedenle mahkeme Can Dündar'ın kaçak sayılmasına hükmetmişti. Hakim Akın Gürlek başkanlığındaki heyet, kaçak olan sanığa ait menkul ve gayrimenkullere el konulmasına karar vermişti.

TAŞINMAZLARA EL KONULDU

Bu kapsamda, Can Dündar'a ait olduğu tespit edilen; Ankara Çankaya'da bulunan iki bağımsız bölüm, Muğla Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi'nde bulunan villa ve İstanbul Üsküdar'da bulunan taşınmazına el konulmasına hükmedilmişti.

Can Dündar'ın banka hesaplarının tespiti için Türkiye Bankalar Birliği'ne yazı yazılmasına ve gelen cevaba göre tespit edilen vadeli-vadesiz hesaplarına el koyma kararının uygulanması için bankalara müzekkere yazılmasına karar verilmişti.



TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

Mahkeme, sanığa ait el konulmasına karar verilen taşınmazların sayısı, hak ve alacakların miktarını dikkate alarak söz konusu malların yönetimi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)'nun kayyum olarak atanmasına hükmetmişti.

30 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Can Dündar bugün yeniden gıyabında yargılandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada flaş bir gelişme yaşandı. Duruşma savcısı Muhammed İkbal Anar mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanığın yargılamaya ilişkin devlet sırrı niteliğindeki bilgileri temin ederek basın yoluyla yaydığı, FETÖ'nün Türkiye Cumhuriyeti, siyasal iktidar ve MİT Müsteşarlığı'na yönelik amaçlarına hizmet ettiği, bu amaçla yargılamaya konu haberleri yaptığı ve atılı suçu işlediği kaydedildi. Dündar hakkında 'Siyasal veya askerî casusluk suçu'ndan 20 yıla kadar, 'Silahlı örgüte yardım' suçunda ise 10 yıla kadar hapsi talep edildi.

Dava 4 Aralık'a ertelendi.



