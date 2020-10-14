KYK kredi yurt burs başvurusu ne zaman başlar? KYK yurt burs başvurusu başladı mı?

KYK yurt burs başvurusu başladı mı? KYK kredi yurt burs başvurusu ne zaman başlar? KYK resmi internet sitesi üzerinde yer alan bilgiye göre geçtiğimiz sene aylık yurt ücretleri 168 TL olarak belirlenmişti. Yüksek standartlı ve özel nitelikli yurtların ücreti 180-285 TL ve K.K.T.C içinde bulunan yurtların aylık ücretleri ise 300 TL olarak belirlendi. Peki, KYK kredi yurt burs başvurusu ne zaman başlar?
2020 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2020-2021 yılına ilişkin KYK yurt başvurularının hangi tarihte başlayacağı henüz açıklanmadı. Ancak, ilk dönemin online gerçekleştirileceği açıklamasının ardından yurt başvurularının ikinci döneme yakın bir tarihte başlaması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KYK'nın burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru tarihlerini araştırıyor. Ancak yurt başvurusu gibi burs ve kredi başvurularının da tarihi henüz belli olmadı. Burs başvuruları, üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınıyor. Buna göre, YKS ve DGS yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından başvuruların başlaması bekleniyor.
KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinden kabul edilmektedir. Burs/öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler başvuru indeks sayfasında ve kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.
Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
ÖNCELİKLİ OLARAK BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER KİMLERDİR?
Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)
Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)
Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,
Anne ve babası vefat etmiş olanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler.
ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILMAKTADIR?
İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
BURS/KREDİ BAŞVURULARI AYRI AYRI MI YAPILMAKTADIR?
Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden ayrı ayrı değil birlikte alınmaktadır.
BURS/KREDİ BAŞVURUSU YAPTIKTAN SONRA NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?
Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan "taahhütname onayı" yapmaları gerekmektedir.
KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?
Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; Yönetim Kurulunca belirlenen 'öncelikli burs verilecek öğrenciler' kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile Kurumumuz Genel Müdürlük adresine posta yoluyla ya da bizzat müracaat etmesi gerekmektedir.