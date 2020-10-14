KYK kredi yurt burs başvurusu ne zaman başlar? KYK yurt burs başvurusu başladı mı?

KYK yurt burs başvurusu başladı mı? KYK kredi yurt burs başvurusu ne zaman başlar? KYK resmi internet sitesi üzerinde yer alan bilgiye göre geçtiğimiz sene aylık yurt ücretleri 168 TL olarak belirlenmişti. Yüksek standartlı ve özel nitelikli yurtların ücreti 180-285 TL ve K.K.T.C içinde bulunan yurtların aylık ücretleri ise 300 TL olarak belirlendi. Peki, KYK kredi yurt burs başvurusu ne zaman başlar?

2020 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2020-2021 yılına ilişkin KYK yurt başvurularının hangi tarihte başlayacağı henüz açıklanmadı. Ancak, ilk dönemin online gerçekleştirileceği açıklamasının ardından yurt başvurularının ikinci döneme yakın bir tarihte başlaması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.