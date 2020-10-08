Firari Can Dündar’ın mal varlığına el kondu

MİT TIR'ları davasında devletin gizli belgelerini elde edip yayınlamaktan ceza alan, Almanya'ya firar ettiği için hakkında yakalama kararı bulunan gazeteci Can Dündar'ın Ankara, İstanbul ve Muğla'da bulunan taşınmazlarına Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına hükmedildi.







TAŞINMAZLARA EL KONDU

Dündar'ın yargılandığı davada mahkeme heyeti, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine kaçak sayılan Dündar'ın üzerine kayıtlı taşınır, taşınmaz mal varlığı ile banka hesaplarının tamamına el konulması için süreç başlattı. Mahkeme Dündar'ın 15 gün içinde mahkemeye gelmesi yönünde ilan verilmesine hükmetti. Dündar bu süreçte mahkeme çağrısına kayıtsız kaldı. Bu nedenle mahkeme de Dündar'ın kaçak sayılmasına hükmetti. Heyet, kaçak olan sanığa ait menkul ve gayrimenkullere el konulmasına karar verdi.





