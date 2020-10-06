FETÖ'nün medya yapılanması içinde yer alan çoğu firari ya da tutuklu örgüt militanlarının 15 Temmuz 2016 öncesindeki iletişim ağı ortaya çıkarıldı. FETÖ'nün firari kalemşörlerinden Adem Yavuz Arslan, örgütün psikolojik harekât trolü Fuat Avni hesabını bir dönem yöneten Aydoğan Vatandaş, darbe girişiminin Gülen'den sonraki bir numaralı sanığı Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım, eski emniyet müdürü Lokman Kırcılı, yine firari kalemşörlerden Erhan Başyurt ve Cevheri Güven gibi isimlerin bulunduğu ByLock üzerinden yüzlerce kez yazıştığı ortaya çıktı. Tespitlere göre hücrede yer alan Arslan'ın 100210 kullanıcı adıyla 635 kez giriş yaptığı ve 307 mesaj gönderdiği, 312 mesaj aldığı belirlendi.O yazışmalardan birinde ise MİT TIR'ları ihanetinden ötürü gıyabında yargılanan Can Dündar 'a örgütün ne kadar destek verdiğini gösteren bilgiler var. 1 Ocak 2016 tarihli yazışmada,deniyor.Bir diğer yazışmada örgütün yayın organlarında yapılacak yayınlarda ne tür bir strateji izlenmesi gerektiği tartışılıyor. Daha doğrusu operasyonda hangi konuların işleneceği ile ilgili izin alınıyor. "Medyada cemaat operasyonunda AKP'liler de gözaltına alındı şeklinde işlememiz uygun olur mu?" sorusuna 'Uygun' cevabı veriliyor. 'Perinçek ve ekibi AKP'yi de içine alan operasyonlar yapmaya başladı diye işlesek uygun olur mu?' sorusuna ise 'Uygun değil' cevabı veriliyor. 6 Ocak 2016 tarihli bir başka yazışmada ise örgütün sosyal medya timlerinin yürüteceği propaganda faaliyetleriyle ilgili talimatlar yer alıyor. Bu kısımda Twitter ve Youtube başta olmak üzere sosyal medya mecralarında örgütle meşru mücadelenin itibarsızlaştırılması için yayılacak dezenformatif bilgilere ilişkin emirler bulunuyor.Adem Yavuz Arslan'a 2 Ocak 2016'da saat 22:03'te gönderilen bir mesajda örgütün cezaevinde bulunan kadrolarıyla ilgili önemli bilgilere yer verildi. Yazışmada şöyle denildi:Silivri'den çıkan arkadaşın içeriyle ilgili izlenimleri… Silivri bizim hayatımız için avantaja dönüşmüş. Doğal bir kamp yapısı. Polislerin tamamı evliya gibi. Bedel olarak 'biz burada ölelim bir kişi bile içeri girmesin' fikrindeler. Herkesin morali çok yüksek. Yakup Saygılı paralel cezaevi müdürü gibi. Orası kapitalist bir yer. Paran yoksa sabun bile yok. Hiç kimsenin bu bakımdan sorunu yok çok şükür. Gültekin Avcı'nın morali bozuktu. Bayağı uğraştık, son dönem iyiydi. Mehmet Baransu imamı vs. kafalamış. Pek hücrede durmuyor, sürekli mobil. Hidayet Karaca'nın yanında melek gibi bir polis var. Mehmet Akif Üner'i tek hücreye koymaya korkmuşlar. 'İsyan çıkarırım burada' demiş. 17-25 Aralık'ta saat 17:25'te bütün Silivri 'Hırsız var' diye inledi. Zindanda şahlanış olmuş bir nevi. Giren tipler hizmete sempatiyle çıkıyor.

MİT ihaneti Can Dündar'ın eliyle gerçekleşmişti. Halen firari durumda olan Dündar'a en büyük desteği ise FETÖ'nün medya yapılanmasının verdiği ortaya çıktı.