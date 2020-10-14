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    • 14.10.2020 14:34
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    Son dakika: Devlet Başkanı Zelenskiy yarın 'yi ziyaret edecek

    Son dakika haberine göre, Devlet Başkanı 'nin yarın 'ye ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Zelenskiy'nin Türkiye'ye ziyareti sırasında iki ülke arasında askeri iş birliği anlaşması imzalanacak.

    AA
    Ukrayna'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

    Devlet Başkanı 'nin yarın 'ye ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

    Ukrayna hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy'nin 15-17 Ekim tarihleri arasındaki Türkiye'ye ziyareti sırasında iki ülke arasında askeri iş birliği anlaşması imzalanacak.

    Açıklamada ifadelerine yer verilen Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, temmuz ayında Kiev'de Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştüklerini hatırlatarak, imzalanacak anlaşmanın Karadeniz'deki güvenlik ve barışın taahhüdünü yansıtacağını ifade etti.



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    Haberler Güncel Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yarın Türkiye'yi ziyaret edecek