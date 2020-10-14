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    • 14.10.2020 12:53
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    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den Üyesinin paylaşımı ile ilgili açıklama

    Son dakika haberine göre, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, canlı yayında açıklamalarda bulundu. , Üyesinin, '' paylaşımına tepki gösterdi, "Bu paylaşım bir yüksek mahkeme üyesine yakışmaz" dedi.

    Adalet Bakanı Gül'den AYM üyesinin darbe paylaşımına tepki!

    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın, '' şeklindeki kokan paylaşımına tepki gösterdi. , "Bir yüksek mahkeme üyesine böyle bir paylaşım yakışmaz. Millet adına karar veren bir kurumun, hak ve adalet için hareket etmesi gerekir." diye konuştu.

    NE OLMUŞTU?

    Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından atanan Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım, dün kişisel sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu.

    Yıldırım, Twitter hesabından binasının gece görüntüsünü paylaştı, 'Işıklar yanıyor' ifadelerini kullandı. Bu paylaşım kısa sürede büyük kaos yarattı. Sosyal medyada binlerce kiş darbe imalı paylaşıma sert tepki gösterdi.

    Siyasilerden de art arda açıklamalar geldi. Kendini muhalif tanımlayan bazı yazarlar ve sözde sanatçılar AYM Üyesinin paylaşımına destek verdi.

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