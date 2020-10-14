Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın, 'Işıklar yanıyor' şeklindeki darbe kokan paylaşımına tepki gösterdi. Bakan Gül, "Bir yüksek mahkeme üyesine böyle bir paylaşım yakışmaz. Millet adına karar veren bir kurumun, hak ve adalet için hareket etmesi gerekir." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından atanan Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım, dün kişisel sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu.

Yıldırım, Twitter hesabından AYM binasının gece görüntüsünü paylaştı, 'Işıklar yanıyor' ifadelerini kullandı. Bu paylaşım kısa sürede büyük kaos yarattı. Sosyal medyada binlerce kiş darbe imalı paylaşıma sert tepki gösterdi.

Siyasilerden de art arda açıklamalar geldi. Kendini muhalif tanımlayan bazı yazarlar ve sözde sanatçılar AYM Üyesinin paylaşımına destek verdi.