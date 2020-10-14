



Bu vesile ile hatırlatalım.

AK Parti'ye çamur atmak isteyen bir kısım solcular, 2014 yılında, FETÖ'cülerle işbirliği yaparak, HSYK'yı ele geçirmeye çalıştılar..

Yani kendileri zaten, FETÖ'cülerin hain olduklarını taaa yıllar öncesinden bildiklerini iddia ediyorlar.

AK Parti 2010 yılında, FETÖ'cülere aldanmış, şimdi uyanmış, onlarla yolunu ayırmak istiyor.. Böyle bir ortamda.

FETÖ'cülerin hainliğini eski yıllardan beri biliyoruz diyen solcular, o hainlerle işbirliği yapıp, AK Parti'yi devirmek istiyorlarsa..

Burdaki hainlik, FETÖ'cülerin hainliğinden hiç de az değildir..

Devam ediyorum, Sözcü'nün unutulan manşetlerine..

Tarih: 10 Ekim 2015.

Sözcü'nün manşeti şöyle:

"DİGİTÜRK'E İPTAL YAĞIYOR"

Neymiş, ne yapmış Digitürk de tepki yağıyormuş?

2015 şartlarında, henüz darbe olmamış, henüz FETÖ'cü kanallar yayında iken. Digitürk kendi platformundan, "FETÖ ile mücadelede bizim de bir tuzumuz olsun" kabilinden bir karar ile o yapının televizyonlarını çıkarmış.

Samanyolu Haber'den başlayın, Mehtap Tv'ye kadar.

FETÖ'cü olmayan bir kişi, hele hele ulusalcı generallerin FETÖ tarafından cezaevine konulduğunu sabah akşam anlatıp, FETÖ üzerinden AK Parti'ye de çamur atan bir yayın organı..

FETÖ'cü kanallar Digitürk platformundan çıkarılınca ne yapması lazım:

"Geç kalmış bir karar" demesi lazım.

Peki bunlar ne diyorlar?

"İptal yağıyor" diyorlar.

Yani, FETÖ'cüler, kendi kanallarını platformdan çıkaran Digitürk'teki aboneliklerini iptal ediyormuş. Sözcü de bunun propagandasını yapıyor..

Bir haber daha.. Tarih: 9 Ekim 2015.

Başlık şöyle: "YARGI KARARI OLMADAN 7 KANALI DİGİTÜRK'TEN ATTILAR.. KUMANDA TAYYİP'TE"

Bu nasıl bir riyakârlıktır. Bu nasıl bir FETÖ aşıklığıdır..

Tamamen FETÖ'ye ait 7 televizyon kanalı, tümü ile de değil. Sadece özel bir şirketin platformundan çıkarılmış..

Avukatlığını yapmak da Sözcü gazetesine kalmış.

Yargı kararı gerekiyormuş..

Yargı kararı olmadan, özel bir şirket, hangi televizyon kanalına hizmet vereceğini kararlaştıramazmış..

Tabii bunun ardında neyin yattığını siz biliyorsunuz.



FETÖ'cü kanallar her ortamda kolayca seyredilsin ki. Örgütün propagandası, her yerde yapılmış olsun.

Bunu savunmuş, Sözcü..

Şimdi cezayı yiyince de.

"Biz ne yaptık ki?" diyorlar.

Daha ne yapacaksınız?

Daha ne yapacaktınız da yapamadınız, FETÖ'nün sözcülüğüne soyunan Sözcü?

