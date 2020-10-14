IŞIKLAR YANIYOR NE DEMEK?

1960'lı ve 1970'li yıllarda darbe olacağı Genekurmay'ın binasının ışıklarına göre tahmin edilirdi. Ne zaman darbe söylentileri çıksa Ankara gazetecileri, Genelkurmay'ın önünde turlayarak ışıkları yoklardı. Gece ışıklar yanıyorsa darbenin yakın olduğu anlaşılırdı. Bunu bilen 12 Eylül'ün mimarı Kenan Evren, darbenin gelişini saklamak için ön cephe ışıklarını kapatıp arka odalarda planları hazırlamıştı.

28 Şubat post modern darbesinde ise, ışıklar bilerek açık tutulmuş, böylece hükümete psikolojik mesaj verilmişti.



Avukat Mustafa Doğan İnal sosyal medya hesabından Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'a tepki gösterdi. İnal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"AYM Üyesi Engin Yıldırım eski Türkiye'nin darbeci ve vesayetci günlerindeki "genelkurmayın ışıkları yanıyor" vurugusuna öykünen bu tweeti ile yeni dönemde bosalan vesayet alanlarını "biz" mi dolduracağız demek istiyor acaba?"

GERİ ADIM ATTI

Engin Yıldırım garipsenen tweetine gelen tepkiler üzerine yeni bir paylaşım daha yaptı. Yıldırım yeni mesajında, "'Işıklar yanıyor' derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil" ifadelerini kullandı.



ANAYASA MAHKEMESİ KAÇ ÜYEDEN OLUŞUR?

Anayasa Mahkemesi onbeş üyeden kurulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi; iki üyeyi Sayıştay Genel Kurulunun kendi başkan ve üyeleri arasından, her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden, bir üyeyi ise baro başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri üç aday içinden yapacağı gizli oylamayla seçer.