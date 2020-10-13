Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım sosyal medya Twitter üzerinden hesabından alçak bir paylaşım yaptı. Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını paylaşan Yıldırım, "ışıklar yanıyor" mesajını yazdı. Saat 20.17'de yaptığı bu paylaşım kamuoyunda tepki topluyor.

MUŞ: "HİÇBİR KURUM YADA KİŞİ MİLLİ İRADEYE GÖZDAĞI VEREMEZ"

AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Dr. Mehmet Muş; "Anayasa Mahkemesi üyesinin tehdit iması içeren 'AYM'nin ışıkları yanıyor' sözlerini kınıyoruz. Hiçbir kurum yada kişi milli iradeye gözdağı veremez. Jüristokrasi heveslilerine bu millet fırsat vermez!" ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: "IŞIKLARIMIZ HİÇ SÖNMÜYOR"

İçişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada; "Işıklarımız hiç sönmüyor" denildi.

AYM ÜYESİ ENGİN YILDIRIM: "IŞIKLAR YANIYOR"

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, "gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararı verdiği Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetti.

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından saat:20.17'de açıklamada bulundu ve Anayasa Mahkemesi'nin çalıştığını ima ederek, "Işıklar yanıyor" ifadelerini kullandı.

Engin Yıldırım; saat 22.20'da yeni paylaşımda bulundu ve "'Işıklar yanıyor' derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil" iddiasında bulundu.