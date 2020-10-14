Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım, sosyal medya hesabından garip bir paylaşım yaptı. Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını paylaşan Yıldırım, "ışıklar yanıyor" mesajını yazdı. Bu mesaj, eski Türkiye döneminde vesayetçiler tarafından sık sık kullanılan "Genelkurmay'ın ışıkları yanıyor" mesajını akıllara getirdi.
Paylaşıma sosyal medyada tepki yağarken, İçişleri Bakanlığı da "Işıklarımız hiç sönmüyor" mesajı ile gönderme yaptı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise "Tehdit iması içeren bu paylaşımı kınıyoruz. Hiçbir kurum, kişi milli iradeye gözdağı veremez" dedi.