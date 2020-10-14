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    • 14.10.2020 Gazete
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    üyesi ’dan skandal mesaj

    üyesi , binasının fotoğrafını paylaşıp “ışıklar yanıyor” mesajını yazdı. Paylaşıma büyük tepki yağdı.


    Anayasa Mahkemesi Üyesi , hesabından garip bir paylaşım yaptı. binasının fotoğrafını paylaşan Yıldırım, "ışıklar yanıyor" mesajını yazdı. Bu mesaj, eski döneminde vesayetçiler tarafından sık sık kullanılan "Genelkurmay'ın ışıkları yanıyor" mesajını akıllara getirdi.




    Paylaşıma sosyal medyada tepki yağarken, İçişleri Bakanlığı da "Işıklarımız hiç sönmüyor" mesajı ile gönderme yaptı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise "Tehdit iması içeren bu paylaşımı kınıyoruz. Hiçbir kurum, kişi milli iradeye gözdağı veremez" dedi.

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    Haberler Güncel AYM üyesi Engin Yıldırım’dan skandal mesaj