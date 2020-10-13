Ehliyetsiz ve alkollü sürücü 25 kilometre kaçabildi

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU DA BELİRLENDİ

Sürücünün alkol muayenesinde 1.29 promil alkollü olduğu ve daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlendi.

Otomobili trafikten men eden polis, gözaltına aldığı sürücü Yakup A.'ya 'ehliyetsiz araç kullanma', 'alkollü araç kullanma', 'trafiği tehlikeye düşürme' gibi suçlardan 5 bin lira para cezası kesti. Otomobil, cezai işlemin uygulanmasının ardından çekici ile yediemin otoparkına çekildi.