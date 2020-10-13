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    • 13.10.2020 13:21
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    olumsuz hava koşulları nedeniyle tek yönlü transit geçişlerine kapatıldı

    Son dakika haberine göre , olumsuz hava koşulları nedeniyle tek yönlü olarak geçişlerine kapatıldı. Olumsuz havanın etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

    AA

    Bölgede etkili olan olumsuz hava şartları, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine yol açtı.

    Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzeyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın 12.20 itibarıyla tek yönlü transit ne kapatıldığı duyuruldu.

    Olumsuz havanın etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

    GÖKÇEADA FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ
    Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada ise bugün Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 15.00 ve 19.00 seferleri, Kabatepe'den saat 13.00, 17.00 ve 21.00 seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

    Gökçeada'dan saat 17.00 ve 20.30'daki, Kabatepe'den ise saat 19.00 ve 22.30'daki seferlerin yapılmasının planlandığı kaydedildi.

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    Haberler Güncel Çanakkale Boğazı olumsuz hava koşulları nedeniyle tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı