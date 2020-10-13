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    • 13.10.2020 18:05
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    ’li 'nin 1 aydır yenilemediği , ı su bastı

    tarihi ’nda bulunan 848. Sokak’ta sokak yenileme çalışması başlattı. Ancak çalışmalardaki ihmalkarlık nedeniyle bir binanın . Belediye aradan 1 ay geçmesine rağmen çatıyı yenilemedi. Bugün yağan da ise çatının tamamen çökmesi nedeniyle sanat galerisi ve lokantayı su bastı.

    Ceyhan Torlak
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    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi; sokak yenileme çalışmasındaki ihmalkarlığı nedeniyle esnafları mağdur etti. Kemeraltı'ndaki sokak yenileme çalışmasında bir binanın çatısı yağmur nedeniyle göçtü.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi tarihi Kemeraltı'nda bulunan 848. Sokak'ta sokak yenileme çalışması başlattı. Ancak çalışmalardaki ihmalkarlık nedeniyle bir binanın çatısının çökmesi nedeniyle iki dükkanı su bastı.

    BELEDİYE 1 AY GEÇMESİNE RAĞMEN ÇATIYI YENİLEMEDİ

    İki katlı binanın üst katı sanat galerisi olarak kullanılırken, alt katı ise lokanta olarak hizmet veriyordu. CHP'li belediye sokak yenileme gerekçesiyle binanın çatısını söktü, aradan 1 ay geçmesine rağmen çatıyı yenilemedi.

    Bugün yağan yağmurda ise çatının tamamen çökmesi nedeniyle sanat galerisi ve lokantayı su bastı. Sanat galerisi ve lokanta kullanılamaz hale geldi.

    ESNAF: BİR AYDIR ÇATIYI YAPMADILAR

    Esnaflar İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki göstererek, "Bir aydır çatıyı yapmadılar. Belediye müracaat ettik ama yine de yapmadılar. Bugün yağan yağmurla çatı çöktü ve dükkanların su bastı" dedi.

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    Haberler Güncel CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 1 aydır yenilemediği çatı çöktü, esnafı su bastı