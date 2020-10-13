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Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Ekim yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını duyurdu.
Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilen 1.632 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız 1.416. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde. Tedbirlere birlikte uyarak virüsün önüne geçebiliriz. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadelerine yer verdi.
12 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
11 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
10 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
9 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU