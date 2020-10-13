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    • 13.10.2020 19:16
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    Son dakika: Koronavirüste son durum! yeni tablo ile nı duyurdu

    Son dakika haberi... yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilen 1.632 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız 1.416. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde. Tedbirlere birlikte uyarak virüsün önüne geçebiliriz. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadelerine yer verdi.

    Koronavirüste son durum

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    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Ekim yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını duyurdu.

    Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilen 1.632 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız 1.416. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde. Tedbirlere birlikte uyarak virüsün önüne geçebiliriz. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadelerine yer verdi.

    12 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    11 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    10 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    9 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    8 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel Son dakika: Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tablo ile 13 Ekim koronavirüs vaka sayılarını duyurdu