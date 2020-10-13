#Kanuni sondaj gemimiz Mersin/Taşucu'ndan demir aldı ve #Yavuz'u selamlayarak Haydarpaşa Limanı'na yöneldi.



Boğaz geçiş hazırlıklarını burada tamamlayacak olan Kanuni, Karadeniz'e dümen kıracak.#KanuniKaradenizde 🚢🇹🇷 pic.twitter.com/XXD3KY7946