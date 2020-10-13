Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Kanuni Sondaj Gemisi'nin rotasının Karadeniz olduğunu duyurdu.
KANUNİ, KARADENİZ'E DÜMEN KIRACAK
Bakan Dönmez paylaşımında, "Kanuni sondaj gemimiz Mersin/Taşucu'ndan demir aldı ve Yavuz'u selamlayarak Haydarpaşa Limanı'na yöneldi. Boğaz geçiş hazırlıklarını burada tamamlayacak olan Kanuni, Karadeniz'e dümen kıracak." ifadelerine yer verdi.
İşte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in o paylaşımı...
KANUNİ, KARADENİZ'E DÜMEN KIRACAK
Bakan Dönmez paylaşımında, "Kanuni sondaj gemimiz Mersin/Taşucu'ndan demir aldı ve Yavuz'u selamlayarak Haydarpaşa Limanı'na yöneldi. Boğaz geçiş hazırlıklarını burada tamamlayacak olan Kanuni, Karadeniz'e dümen kıracak." ifadelerine yer verdi.
İşte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in o paylaşımı...
#Kanuni sondaj gemimiz Mersin/Taşucu'ndan demir aldı ve #Yavuz'u selamlayarak Haydarpaşa Limanı'na yöneldi.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) October 13, 2020
Boğaz geçiş hazırlıklarını burada tamamlayacak olan Kanuni, Karadeniz'e dümen kıracak.#KanuniKaradenizde 🚢🇹🇷 pic.twitter.com/XXD3KY7946