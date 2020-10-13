Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.10.2020 18:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.10.2020 18:27
    ABONE OL

    Son dakika: ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu: Kanuni Sondaj Gemisi'nin rotası

    Son dakika haberi... ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hesabı Twitter üzerinden Kanuni Sondaj Gemisi'nin rotasının olduğunu duyurdu.

    Kanuni Sondaj Gemisi'nin rotası Karadeniz!
    ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hesabı Twitter üzerinden Kanuni Sondaj Gemisi'nin rotasının olduğunu duyurdu.



    KANUNİ, KARADENİZ'E DÜMEN KIRACAK
    Bakan Dönmez paylaşımında, "Kanuni sondaj gemimiz Mersin/Taşucu'ndan demir aldı ve Yavuz'u selamlayarak Haydarpaşa Limanı'na yöneldi. Boğaz geçiş hazırlıklarını burada tamamlayacak olan Kanuni, Karadeniz'e dümen kıracak." ifadelerine yer verdi.

    İşte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in o paylaşımı...
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu: Kanuni Sondaj Gemisi'nin rotası Karadeniz