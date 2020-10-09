



'GEÇMİŞ OLSUN BİLE DEMEDİLER'

Yaşanan süreç nedeniyle mağdur olduğunu belirten Kurt, Anayasa Mahkemesi'ne de bireysel başvuru yapacağını söyledi. Kurt, "Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş, seçim çalışmalarında da uğraşmış biriydim. Kendi partimin bana yaptığı haksızlığı kabul edemiyorum. Ben hırsızlık, ahlaksızlık yapmadım. Herkesin başına gelebilecek bir rahatsızlık yaşadım. Bu süreçte hiçbir yöneticim yanımda olmadı. Bir telefon dahi açıp 'Geçmiş olsun' demediler. Sadece rapor aldığım için çıkarıldım. Arkadaşlarımın hepsi yanımda oldu ama yöneticilerim 'Neyin var?' diye sormadı bile. İşe iademe hükmedildikten sonra gerekli başvuruları yaptım. Ancak onlar beni işe geri almadıkları için geriye dönüp tazminat verdiler. Burada kamunun zararı söz konusu olduğunu düşünüyorum. Çünkü verilecek olan tazminat, vatandaşlardan çıkan para. Hem kamu zararı hem de kişinin mağduriyeti var.

