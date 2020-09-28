"ARAÇLARI EVLERİNDEN ÇEKİCİLERLE ALIP İŞYERLERİNE ÖYLE GÖTÜRSENİZ"

"Dünyaya örnek olacak bir proje, tebrikler. Bugüne kadar neden kimsenin aklına gelmedi acaba? Bu kadar orjinal bir fikir, ancak sizden çıkardı. Battı çıktı yapmaya, alternatif yollar üreterek trafiği rahatlatmaya ne gerek var! Böyle devam edin, doğru yoldasınız!!!"

"O engin ve dahiyane (!) vizyonunuzla siz de düşünmüşsünüzdür ama; mesela şöyle yapsanız...

Sabahları İzmirli hemşehrilerimizin araçlarını evlerinden çekicilerle alıp, işyerlerine öyle götürseniz. O zaman kimse trafiğe takılmaz.

Nasıl olur?"