İzmirlinin su kesintilerinin yanı sıra trafik sorunu gibi bitmeyen bir çilesi daha var. Yıllardır CHP yönetiminde olan İzmir Büyükşehir Belediyesi trafik sorununu çözmeyi bir türlü başaramadı.
Vatandaşı canından bezdiren bu soruna CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den tepki çeken bir 'proje' geldi.
SOYER TRAFİK SORUNU ÇÖZMEK YERİNE ÇEKİCİ HİZMETİ VERMEYİ SEÇTİ
Soyer trafik sorununu çözmek yerine trafiğin yoğun olduğu noktalarda çekici hizmetini sunmaya başladıklarını duyurdu.
"ÇEKİCİLERLE PANDEMİDE ŞEHİR İÇİ TRAFİĞİ RAHATLATIYORUZ"
Soyer sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Araç yoğunluğunun fazla olduğu Altınyol, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Yeşildere Caddesi'nin beş farklı noktasında konumlandırdığımız ücretsiz çekicilerle pandemide şehir içi trafiği rahatlatıyoruz. Yolda kalan araçlara anında müdahale edip, sıkışmayı önlüyoruz." ifadelerine yer verdi.
Soyer'in 'trafiği rahatlan projesine' AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya dikkat çeken bir şekilde tepki gösterdi.
"Battı çıktı yapmaya, alternatif yollar üreterek trafiği rahatlatmaya ne gerek var! Böyle devam edin, doğru yoldasınız!!!" diyen Kaya, Soyer'i şu sözlerle ti'ye aldı:
"ARAÇLARI EVLERİNDEN ÇEKİCİLERLE ALIP İŞYERLERİNE ÖYLE GÖTÜRSENİZ"
"Dünyaya örnek olacak bir proje, tebrikler. Bugüne kadar neden kimsenin aklına gelmedi acaba? Bu kadar orjinal bir fikir, ancak sizden çıkardı. Battı çıktı yapmaya, alternatif yollar üreterek trafiği rahatlatmaya ne gerek var! Böyle devam edin, doğru yoldasınız!!!"
"O engin ve dahiyane (!) vizyonunuzla siz de düşünmüşsünüzdür ama; mesela şöyle yapsanız...
Sabahları İzmirli hemşehrilerimizin araçlarını evlerinden çekicilerle alıp, işyerlerine öyle götürseniz. O zaman kimse trafiğe takılmaz.
Nasıl olur?"