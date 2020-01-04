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  • Son Güncelleme: 04.01.2020 10:34

CHP yandaşı medyadan üzerinden provokasyon!

Her fırsatta ülkede mezhep çatışması yaratmak isteyen bazı medya organları bu kez üzerinden büyük bir skandala imza attı. Irak'ta şehit olan 'ın cenazesine katılımın olmadığı yalanı ortaya atıldı ancak katılım oldukça yüksekti. İşte CHP yandaşı medyanın yalanı ve gerçekler.

CHP yandaşı medyadan skandal provokasyon!

Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde şehit düşen piyade sözleşmeli er (25) için cenaze töreni düzenlendi.

'ın cenazesi, Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından sabah saatlerinde uçakla İstanbul'a getirildi.

Şehit Berkay Işık için öğle vakti 'nde cenaze töreni yapıldı. Şehidin annesi Hayriye, babası Ali ve ağabeyi Tolga Işık ile yakınları tören alanında taziyeleri kabul etti.

Kılınan cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören mangasınca taşınıp top arabasına konuldu. Bu sırada vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez." sloganı attı.

BAKAN, VALİ, ORDU KOMUTANLARI, İL EMNİYET MÜDÜRÜ
Törene Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.

Cemevinde düzenlenen cenaze töreninin ardından şehidin naaşı, yarın toprağa verilmek üzere uçakla memleketi Tokat'a gönderildi.

Piyade sözleşmeli er Berkay Işık, Pençe-3 harekat bölgesindeki operasyonlar kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde çıkan çatışmada şehit olmuştu. Şehit Işık için dün Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığında tören düzenlenmişti.

HALK TV DE YALANA ORTAK OLDU!
İkitelli Cemevi'ndeki cenaze töreni sonrası Cumhuriyet gazetesi muhabiri Alican Uludağ, Facebook hesabından Berkay Işık, İkitelli Cemevi'ndeki törene devletin zirvesinin katılmadığını ileri sürdü. Uludağ'ın hesabından alıntı yapan Halk TV ise haberi "Alevi askerin cenazesine devlet zirvesi ve Genelkurmay katılmadı" başlığıyla duyurdu.

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