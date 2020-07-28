Yaptığı skandal yayınlar ile bilinen Tele1 de provokasyona ortak oldu. Tele1'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Lice yangınına ait olmayan görsel paylaşılırken, "Lice'de büyük yangın! Vatandaşlar sosyal medyadan yardım çağrısında bulunuyor" denildi. Tüm tepkilere rağmen Tele1 skandal paylaşımı silmedi.

Takvim.com.tr/Özel haber