İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, "gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararı verdiği Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetti.
ÖZTÜRK: "BU DİL HUKUK ÜZERİNDEN BİR TEHDİT VURGUSUDUR VE KABUL EDİLEMEZ"MHP Kırıkkale Milletvekili avukat Halil Öztürk; Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın paylaşımını eleştirerek, "Işıklar yanıyor metaforu düne dair farklı algıları beslemekte olup hukuk dilinde yeri yoktur. Anayasa Mahkemesi üyeleri üsluplarına dikkat etmeli ve işini yapmalıdır. Bu dil hukuk üzerinden bir tehdit vurgusudur ve kabul edilemezdir" dedi.
Halil Öztürk; Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) geçtiğimiz günlerde; görev ve yetki sınırlarını aşarak, beraberinde TBMM'yi de hiçe sayarak, eski bir milletvekili hakkındaki tartışmalı gerekçeli kararını açıkladığını söyledi.
Halil Öztürk; şunları söyledi:
"Anayasa Mahkemesi, yetkisini aşan söz konusu bu kararıyla; Sayın Genel Başkanımızın (MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli) deyim yerindeyse bir 'Divan-ı Ali' kurulması yönündeki tespitinde, ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya koymuştur."
"Bugün ise İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi; Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararına tokat gibi bir cevap vererek, eski milletvekilinin yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetmiştir."
"Bu kapsamda 14. Ağır Ceza Mahkemesi; '6216 sayılı Kanunun 50. maddesinin 1. fıkrasının son cümlesinde ayrıntılı olarak belirtildiği üzere, AYM ihlal kararından sonra hiçbir şekilde yerindelik denetimi yapamaz' demiştir."
"Sayın Genel Başkanımız'ın (Devlet Bahçeli) öngördüğü üzere; Türkiye'de 'Parlamenter Sistem'in oluşturduğu kurumların yeniden yapılanması ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne fonksiyonel açıdan müzahir noktaya taşınması artık kaçınılmaz bir zarurettir' Milletimizin beklentisi de bu yöndedir."
"Işıklar yanıyor metaforu düne dair farklı algıları beslemekte olup hukuk dilinde yeri yoktur. AYM üyeleri üsluplarına dikkat etmeli ve işini yapmalıdır.Bu dil hukuk üzerinden bir tehdit vurgusudur ve kabul edilemezdir."
İNAL: "BU TWEETİ İLE YENİ DÖNEMDE BOŞALAN VESAYET ALANLARINI 'BIZ' MI DOLDURACAĞIZ DEMEK ISTIYOR ACABA?"
Avukat Mustafa Doğan İnal da; "Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım eski Türkiye'nin darbeci ve vesayetci günlerindeki 'Genelkurmay'ın ışıkları yanıyor' vurgusuna öykünen bu tweeti ile yeni dönemde boşalan vesayet alanlarını 'biz' mi dolduracağız demek istiyor acaba?" diye sordu.
AYM ÜYESİ ENGİN YILDIRIM'DAN YENİ PAYLAŞIM!
Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım; sosyal medya hesabından saat 22.20'da yeni paylaşımda bulundu ve "'Işıklar yanıyor' derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil" iddiasında bulundu.