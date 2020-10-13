"Işıklar yanıyor metaforu düne dair farklı algıları beslemekte olup hukuk dilinde yeri yoktur. AYM üyeleri üsluplarına dikkat etmeli ve işini yapmalıdır.Bu dil hukuk üzerinden bir tehdit vurgusudur ve kabul edilemezdir."

İNAL: "BU TWEETİ İLE YENİ DÖNEMDE BOŞALAN VESAYET ALANLARINI 'BIZ' MI DOLDURACAĞIZ DEMEK ISTIYOR ACABA?"

Avukat Mustafa Doğan İnal da; "Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım eski Türkiye'nin darbeci ve vesayetci günlerindeki 'Genelkurmay'ın ışıkları yanıyor' vurgusuna öykünen bu tweeti ile yeni dönemde boşalan vesayet alanlarını 'biz' mi dolduracağız demek istiyor acaba?" diye sordu.

AYM ÜYESİ ENGİN YILDIRIM'DAN YENİ PAYLAŞIM!

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım; sosyal medya hesabından saat 22.20'da yeni paylaşımda bulundu ve "'Işıklar yanıyor' derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil" iddiasında bulundu.