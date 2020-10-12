





Adnan Oktar, "Yılan derili ayakkabı, altın iplikli ceketlere ilişkin söylemim şaka. Benim oradaki üslubumdan belli şaka yaptığım. Altın iplik falan... zaten böyle söylenmez. Ne param var ne arabam. Malım mülküm yok. Dragos'taki evin kirasını ben ödemiyorum. Arkadaşım ödüyor. Pahalı ama. Normal bir yer değil. Taktığım 300 bin TL'lik saat bana ait değil, arkadaşıma ait" dedi.

TAKTIĞI 300 BİN TL'LİK SAATİN KİME AİT OLDUĞUNU HATIRLAMADI

Bunu üzerine Başkan Perk, "300 bin TL'lik saat hangi arkadaşına ait" diye sorduğu Adnan Oktar, "Hatırlamıyorum, bir kaç kere el değiştirdi" diye yanıtladı. Başkan Perk, "Yayınlarda taktığın 300 bin liralık saatin kime ait olduğunu bilmiyor musun?" diye sordu. Oktar, "Galiba Seçim Köse'ye ait. Arabalar da arkadaşlarıma ait" diye yanıtladı. Yatak odasındaki Fars-Osmanlı karışımı tablolar sorulan Oktar, tabloların da arkadaşlarına ait olduğunu söyledi. Başkan Perk, "Hep arkadaşlarıma ait diyorsun" dedi. Oktar da, "Elbiseler bana ait" yanıtını verdi.

ÇOK EŞLİLİĞİ KALBİNDEKİ COŞKUN SEVGİYLE AÇIKLADI

Başkan Perk'in, "Turnikeden geçirilip sonra sizinle evlendirilen bayanlar olduğuna ilişkin beyanlar var. Bir yayında da çok eşliliği savunan beyanlarınız var. Bununla ilgili ne diyeceksiniz" diye sorduğu Adnan Oktar, "Kalbimde coşkun bir sevgi var kadınlara ilişkin. Sevgi insanların bir vasfıdır, Müslüman'ın vasfıdır. Her şey sevgi içindir. Şu mahkeme de sevgi içindir" sözleri ile yanıtladı.