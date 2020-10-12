İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuranlardan 2'sinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 12'ye çıktı.

Alınan bilgiye göre, metil alkol zehirlenmesiyle hastaneye kaldırılan biri Ödemiş, diğeri Urla ilçesinden 2 kişi daha hayatını kaybetti. Ölenlerin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 9 Ekim'den bu yana hastaneye başvuranlardan ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Hastanelerde tedavi gören kişi sayısının da 22 olduğu öğrenildi.

Soruşturma sürüyor

Yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan kişi sayısı, 12'ye ulaştı.

Sahte içki ürettiği belirlenen zanlılardan bazılarının, yakalanma olasılığına karşı edindikleri etil alkolün ambalajına, "dezenfektan" etiketi yapıştırdıkları iddia edildi.

İzmir'de 9 Ekim'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 18 kişi kentteki hastanelere başvurmuştu. Hastaneye kaldırılanlardan 6'sı önceki gün, 4'ü dün yaşamını yitirmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında 5 iş yeri, 1 depo ve 1 ikamete operasyon düzenlenmişti.