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    • 12.10.2020 14:50
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    Son dakika: 'de den zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuran 2 kişi daha yaşamını yitirdi

    Kentte metil alkol si şüphesiyle ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi - Gözaltına alınanların sayısı 12'ye ulaşırken bazı şüphelilerin, yakalanma olasılığına karşı metil alkol ambalajlarına "dezenfektan" etiketi yapıştırdıkları ileri sürüldü.

    AA
    Sahte alkol kabusu! 2 kişi daha hayatını kaybetti

    'de den zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuranlardan 2'sinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 12'ye çıktı.

    Alınan bilgiye göre, metil alkol siyle hastaneye kaldırılan biri Ödemiş, diğeri Urla ilçesinden 2 kişi daha hayatını kaybetti. Ölenlerin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

    Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 9 Ekim'den bu yana hastaneye başvuranlardan ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Hastanelerde tedavi gören kişi sayısının da 22 olduğu öğrenildi.

    Soruşturma sürüyor

    Yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan kişi sayısı, 12'ye ulaştı.

    Sahte içki ürettiği belirlenen zanlılardan bazılarının, yakalanma olasılığına karşı edindikleri etil alkolün ambalajına, "dezenfektan" etiketi yapıştırdıkları iddia edildi.

    İzmir'de 9 Ekim'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 18 kişi kentteki hastanelere başvurmuştu. Hastaneye kaldırılanlardan 6'sı önceki gün, 4'ü dün yaşamını yitirmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında 5 iş yeri, 1 depo ve 1 ikamete operasyon düzenlenmişti.

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    Haberler Güncel Son dakika: İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuran 2 kişi daha yaşamını yitirdi