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    • 12.10.2020 15:32
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    : den bazı illere turuncu uyarı | 13 Ekim

    nin uyarısına göre, Kıyı Ege, Edirne'nin güneyi, Balıkesir'in batısı ile çevrelerinde yarın bekleniyor. Öte yandan Afet ve () da Twitter hesabından " tehlikesi öncesinde neler yapılmalı?" başlıklı bir video paylaştı. İşte yurt genelinde raporu ve AFAD'ın sel tehlikesi öncesinde yapılması gerekenler paylaşımı.

    Meteorolojiden bazı illere turuncu uyarı

    Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, ) ile Edirne'nin güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) ve çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

    Ani , su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

    SEL TEHLİKESİ ÖNCESİNDE NELER YAPILMALI?
    Afet ve (AFAD) da Twitter hesabından "Sel tehlikesi öncesinde neler yapılmalı?" başlıklı bir video paylaştı.


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    Haberler Güncel Son dakika: Meteorolojiden bazı illere turuncu uyarı | 13 Ekim hava durumu