Daha sonra sanık avukatları söz alarak bu talebe itiraz etti.

CİNSEL HAYATINA ÖVGÜDE BULUNMUŞTU

Bilindiği gibi Merve Büyükbayrak, duruşma sırasında Adnan Oktar'ın cinsel hayatına yönelik övgü dolu sözleriyle gündeme geldi. Kendisinin kıskınıldığını ileri sürmüştü. Ayrıca Büyükbayrak daha önceki duruşmada üzerinde sarı, kırımızı, siyah ve turuncu renkli motiflerin bulunduğu şık bir elbiseyle duruşmaya çıkmıştı. Arkadaşlarına "Elbisem nasıl?" diye seslenen Büyükbayrak'a tutuksuz sanıklar, "Çok güzelsin Merve. Elbisen çok yakışmış. Seni çok seviyoruz" diye seslenmişti. Bu anlar dikkat çekmişti.