En güzel Oğuz Atay sözleri! Oğuz Atay kimdir, nereli, kitapları nelerdir?

Oğuz Atay sözleri nelerdir? Oğuz Atay kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Google tarafından ünlü isimler Doodle yapılıyor. Bu isimlerden birisi de Oğuz Atay oldu. Türk edebiyatına damga vurmuş isimlerden birisi olan Oğuz Atay sözleri araştırılıyor. Atay'ın Tutunamayanlar isimli eseri günümüzde de hala popülerliğini korumaktadır.

OĞUZ ATAY KİMDİR?

Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan Tutunamayanlar, eleştirmen Berna Moran tarafından, "hem söyledikleri hem de söyleyiş biçimiyle bir başkaldırı" olarak nitelendirilmiştir. Moran'a göre Tutunamayanlar'daki edebi yetkinlik, Türk romanını çağdaş roman anlayışıyla aynı hizaya getirmiş ve ona çok şey kazandırmıştır.