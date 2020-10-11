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    Son dakika: ile görüştü

    Son dakika haberi... , ile görüştü. Görüşmede, ’ın ihlallerini değerlendirdikleri bildirildi.

    DHA
    Türkiye ve Azerbaycan arasında kritik görüşme

    , ile telefon görüşmesi yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Bayramov, 'ın ihlallerini ele aldı.

    Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

    ERMENİSTAN ATEŞKESİ İHLAL ETTİ
    Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 9 kişi ölmüş, 34 kişi yaralanmıştı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü