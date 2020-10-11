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    • 11.10.2020 19:03
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    Son dakika: te son durum! yeni tablo ile koronavirüs vaka sayılarını duyurdu

    Son dakika haberi... yeni tip (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında, "Bugün 1.502 yeni hasta tespit edildi. Toplam ağır hasta sayımız bugün 1.411. Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadelerine yer verdi.

    Koronavirüste son durum

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Ekim yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını duyurdu.

    Koca açıklamasında, "Bugün 1.502 yeni hasta tespit edildi. Toplam ağır hasta sayımız bugün 1.411. Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadelerine yer verdi.

    10 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    9 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    8 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    7 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    6 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel Son dakika: Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tablo ile 11 Ekim koronavirüs vaka sayılarını duyurdu