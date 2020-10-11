Ezan okunurken namaz kılınabilir mi? Namaz kılmak için ezanın bitmesi mi beklenmeli?

EZAN OKUNMADAN NAMAZ KILINMIŞSA NE OLUR?

Farz namazlarla bunların sünnetleri için, vitir namazı, teravih namazı, cuma ve bayram namazları için vakit bir şarttır. Şöyle ki: Farz namazlar, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarından ibarettir. Cuma namazı da öğle vakti içinde yerine getirilir. Bu namazların vakitlerini bilmek farz olan bir görevdir. Vakti henüz girmeden kılınan bir namaz geçerli değildir, vakti içinde yeniden kılınmalıdır.

Ancak vakit girdiği halde, henüz ezan okunmadan kılınan namazlar geçerlidir. Bu nedenle eğer vakti girmeden namaz kılınmışsa, yeniden kılınması gerekir. Vakit girdiği halde ezan okunmamış ise kılınan namazlar geçerlidir; yeniden kılınmaz. Bu ölçüye göre hareket etmeniz gerekir.

Buna göre vakit girdiği halde henüz ezan okunmadan namaz kılmanın bir sakıncası yoktur. Ama vakit girmemişse henüz namaz farz olmadığından kılınan namaz da vakit namazı yerine geçmez; yeniden kılınması gerekir.



