Ezan okunurken namaz kılınabilir mi? Namaz kılmak için ezanın bitmesi mi beklenmeli?

En çok merak edilen ve arama motorları üzerinden sorgulananlar arasında Ezan okunurken namaz kılınabilir mi? Sorusu yer alıyor. İslam alemi namaz kılacağı zaman ezanın okunuyor olmasının namazın kabulü açısından bir sorun teşkil edip etmeyeceğini araştırıyor. Peki Namaz kılmak için ezanın bitmesi mi beklenmeli? Ezan bitmeden namaza durulmuşsa ne olur? İşte merak edilen soruların yanıtı…
EZAN OKUNURKEN NAMAZ KILINABİLİR Mİ?
Ezanı dinleyip, ezan bittikten sonra namaza başlamak en güzelidir. Ancak ezan bitmeden namaza başlayanın namazı geçerlidir.
Önemli olan vaktin girmesidir. Vakit girdikten sonra ezan okunmadan ya da ezan okunurken kılınan namaz geçerlidir.
Bununla beraber, acil bir durum yoksa, ezanı dinlemek, müezzinin dediklerini tekrar etmek sünnet olduğu için bu sünnetleri yerine getirdikten sonra namaza durmak güzel olur.
EZAN BİTMEDEN NAMAZA DURULMUŞSA NE OLUR?
Namaz için önemli olan vaktin girmesidir. Vakit girdiği halde ezanı beklemeden namaz kılınabilir. Bu bakımdan vakit girdikten sonra farz namaza durulmuşsa namaz geçerlidir. Ancak vakit girmeden namaz kılınmışsa bu namazı iade etmek gerekir.
EZAN OKUNMADAN NAMAZ KILINMIŞSA NE OLUR?
Farz namazlarla bunların sünnetleri için, vitir namazı, teravih namazı, cuma ve bayram namazları için vakit bir şarttır. Şöyle ki: Farz namazlar, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarından ibarettir. Cuma namazı da öğle vakti içinde yerine getirilir. Bu namazların vakitlerini bilmek farz olan bir görevdir. Vakti henüz girmeden kılınan bir namaz geçerli değildir, vakti içinde yeniden kılınmalıdır.
Ancak vakit girdiği halde, henüz ezan okunmadan kılınan namazlar geçerlidir. Bu nedenle eğer vakti girmeden namaz kılınmışsa, yeniden kılınması gerekir. Vakit girdiği halde ezan okunmamış ise kılınan namazlar geçerlidir; yeniden kılınmaz. Bu ölçüye göre hareket etmeniz gerekir.
Buna göre vakit girdiği halde henüz ezan okunmadan namaz kılmanın bir sakıncası yoktur. Ama vakit girmemişse henüz namaz farz olmadığından kılınan namaz da vakit namazı yerine geçmez; yeniden kılınması gerekir.