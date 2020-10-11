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    • 11.10.2020 14:02
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    ile Rusya arasında kritik "" görüşmesi

    haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’la görüştü. Ermenileri ateşkese uymaları konusunda uyarmalarını istedi. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı'ndan 'ın ateşkes ihlalleriyle ilgili sert bir açıklama geldi.

    Türkiye ile Rusya arasında kritik temas

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüştü. Ermenileri ateşkese uymaları konusunda uyarmalarını istedi.

    Ayrıca Dışişleri Bakanlığı, 'ın sivil bölgelere yaptığı saldırılar sonrası sert bir açıklama yaptı. Bakanlık, "(Ermenistan'ın Gence'ye saldırısına ilişkin) Ermenistan'ın insani ateşkesi ihlal ederek, bugün sabaha karşı Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı aynı zamanda Ermenistan'ın gayrimeşru işgalini sürdürebilmek için uluslararası insancıl hukuku ihlal etmekte beis görmediğini ve ateşkes dilinden anlamadığını da ortaya koymaktadır." dedi.

    Ayrıntılar geliyor...

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    Haberler Güncel Türkiye ile Rusya arasında kritik "Ermenistan" görüşmesi