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    • 10.10.2020 12:50
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    Son dakika: : artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir

    : Ordusu işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için büyük kahramanlık göstermiş ve büyük başarılar kazanmıştır. artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir. Bu adım atılıncaya kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

    AA
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    Milli Savunma Bakanlığı (), 'ın işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermesi gerektiğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, ordusunun işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için büyük kahramanlık gösterdiği ve büyük başarılar kazandığı belirtildi.

    Açıklamada, "Ermenistan, artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir. Bu adım atılıncaya kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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