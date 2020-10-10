İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünde düzenlenen İstanbul Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'nda, bugün psikososyal destek, nakliye, kaynak yönetimi, satın alma ve kiralama, tahliye, yerleştirme ve planlama çalışma gruplarının sunumlarını dinleyeceklerini, ay sonuna kadar Türkiye Afet Müdahale Planı İstanbul Çalışma Grup Sunumlarının bitirileceğini anlattı.

Revizesi tamamlanan Türkiye Afet Müdahale Planı'nın Ankara'da toplanacak Afet Acil Durum Kurulu'na sunulacağını ve İstanbul'daki toplantıların kendilerine büyük bir altyapı oluşturduğunu dile getiren Soylu, 2021 yılının Afet Eğitim Seferberlik Yılı olarak ilan edileceğini ve bu kapsamda tüm vatandaşlara ulaşılacağını vurguladı.

ÖNCE BU AY SONUNDA BİR İLÇEDE DENENECEK

Gelecek yıl içerisinde tüm İstanbulluların katılacağı, toplanma alanları ve tahliye konusunda il düzeyinde bir tatbikatın gerçekleştirileceğini belirten Soylu, "Zannediyorum ki bu ayın sonuna kadar İstanbulumuzun bir ilçesinde de böyle bir tatbikatı gerçekleştireceğiz. İnşallah hazır olacağız." dedi.

Mahallelere, vatandaşlara bölgelerindeki toplanma alanlarına ilişkin bilgi verileceğini, bildirimlerin iletileceğini, buna yönelik adımı atmalarının önemli olduğunu dile getiren Soylu, afetlerde ilk 6 saatin çok önemli olduğunu dile getirdi.