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    • 10.10.2020 13:12
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    'li eski Kapaklı Belediye Başkanı, taciz suçlamasıyla gözaltına alındı

    Geçtiğimiz ay 'li Didim Belediye Başkanı'nın karıştığı skandal tecavüz olayının ardından şimdi de Kapaklı'nın CHP'li eski Belediye Başkanı bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

    İHA
    CHP'li eski belediye başkanının taciz skandalı

    Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 2004-2019 arasında CHP'den belediye başkanlığı yapmış olan İrfan Mandalı, bir kadına taciz/hakaret ettiği suçlaması ile gözaltına alındı.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
    İddialara göre, hafta sonu dinlenmek için Çanakkale'ye giden İrfan Mandalı, hakkında taciz olduğu iddiası nedeniyle ifadesi istenince apar topar Kapaklı'ya döndü. Akşam saatlerinde Kapaklı ilçe karakoluna giden Mandalı, ifade verdi ve sabaha kadar gözaltında tutuldu. Kapaklı'da oturan bir kadını taciz ettiği iddiası ile ifade veren Mandalı, işlemlerinin ardından sabah Çerkezköy Adliyesine sevk edildi.

    KUMPAS KURULDUĞUNU İDDİA ETTİ
    Öte yandan, yakınları, İrfan Mandalı'ya kumpas kurulduğunu iddia ederek kadının bir süredir kendisinden para talep ettiğini beyan etti. Konuyla ilgili soruşturma işlemleri sürüyor.
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