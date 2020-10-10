Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 2004-2019 arasında CHP'den belediye başkanlığı yapmış olan İrfan Mandalı, bir kadına taciz/hakaret ettiği suçlaması ile gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İddialara göre, hafta sonu dinlenmek için Çanakkale'ye giden İrfan Mandalı, hakkında taciz olduğu iddiası nedeniyle ifadesi istenince apar topar Kapaklı'ya döndü. Akşam saatlerinde Kapaklı ilçe karakoluna giden Mandalı, ifade verdi ve sabaha kadar gözaltında tutuldu. Kapaklı'da oturan bir kadını taciz ettiği iddiası ile ifade veren Mandalı, işlemlerinin ardından sabah Çerkezköy Adliyesine sevk edildi.