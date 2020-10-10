Pazartesi hangi sınıflar açılıyor? Hangi okullar açılacak? Yüz yüze eğitimin başlamasına 48 saatten az bir süre kala hangi okulların açılacağı en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Okul hazırlığı sürerken Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından yüz yüze eğitimin nasıl olacağına ilişkin detaylar verildi. Maskeyle dolaşmak zorunlu olacak, ders süreleri kısalacak ve okulların açık olduğu gün sınırlaması olacak.

HANGİ SINIFLAR AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişle ilgili yeni kararların ayrıntılarını düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Bakan Selçuk, ilkokul 1'inci sınıflarla birlikte, 2, 3, 4; ortaokul 8'inci sınıf ve lise 12'nci sınıfların, köy okullarının ve özel gereksinimi olan öğrencilerin de 12 Ekim 2020 Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacağını aktardı.