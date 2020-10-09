Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB – 2020 askerlik sevk tarihleri belli oldu mu?

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde vatani görevini yerine getirecek olan gençlerin heyecanla ve merakla araştırdığı Ekim, Kasım, Aralık sevk tarihleri belli oldu. Peki Kasım celbi için seçim ve sınıflandırma sonuçları hangi tarihte belli olacak? MSB – 2020 askerlik sevk tarihleri duyuruldu. Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Sorusu yanıtını buldu mu? İşte askerlik yerleri ile ilgili tüm bilgiler…