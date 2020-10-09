Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB – 2020 askerlik sevk tarihleri belli oldu mu?

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde vatani görevini yerine getirecek olan gençlerin heyecanla ve merakla araştırdığı Ekim, Kasım, Aralık sevk tarihleri belli oldu. Peki Kasım celbi için seçim ve sınıflandırma sonuçları hangi tarihte belli olacak? MSB – 2020 askerlik sevk tarihleri duyuruldu. Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Sorusu yanıtını buldu mu? İşte askerlik yerleri ile ilgili tüm bilgiler…
KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet duyurulacak. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecekler.
Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.
EKİM - KASIM - ARALIK CELP VE SEVK TARİHLERİ
Belgelerin alınacağı tarihler şu şekilde olacak; Bedelli Er (Ekim Celp ve Sevk Dönemi) 03 Ekim 2020 29 Eylül-03 Ekim 2020
Yedek Subay/Astsubay Adayları,Erbaş/Er (1nci Grup) 30 Ekim 2020 26-30 Ekim
2020 Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi) 21 Kasım 2020 17-21 Kasım 2020
Erbaş/Er (2nci Grup) 25 Kasım 2020 21-25 Kasım 2020
Erbaş/Er (3ncü Grup) 24 Aralık 2020 20-24 Aralık 2020