Kardeş Avcı ifadesinde şunları kaydetti: "Pınar Gültekin'i olayın öncesinde tanımıyordum. Cemal Metin Avcı ise benim ağabeyim olur. Olay günü ağabeyimle sabah saatlerinden itibaren birkaç kez telefon görüşmemiz olmuştu. İlk görülmelerimizin iş ile ilgili olduğunu hatırlıyorum. Konuştuğumuz sıralarda kendisinin ses tonuyla ya da konuşmasında herhangi bir gerginlik ve gariplik sezmedim.