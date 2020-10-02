Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin Muğla'da öldürüldükten sonra cesedi bir varil içerisinde ormana atılmıştı. Gültekin'in cesedi 5 gün sonra bulunmuştu. Soruşturma kapsamında Muğla'da bar işleten Metin Cemal Avcı tutuklanmış ve suçunu da itiraf etmişti. Zanlı Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını, evli olduğu için aralarındaki ilişkiyi eşine söylemekle tehdit ettiğini de iddia etmişti. Zanlı Avcı cinayeti tek başına işlediğini, sonrasında Pınar'ın cesedinin varile konması ve taşınmasını da tek başına yaptığını anlatmıştı. Ancak olay yerinde ikinci bir kişinin de olduğu şüphesi hep gündemdeydi. Gültekin ailesi de bu şüpheyi dile getiriyordu.