Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla icra edilen Barış Pınarı Harekatı'nın 1'inci yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." denildi.

Büyük bir kahramanlık ve fedakârlıkla icra edilen #BarışPınarıHarekâtı'nın 1'inci yıl dönümünde aziz Şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.



Bölgedeki Suriyeli kardeşlerimize de kendi topraklarında huzurlu ve güvenli bir yaşam diliyoruz. pic.twitter.com/aIdacScJHL — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 9, 2020

Ayrıca bölgedeki Suriyelilere, topraklarında huzurlu ve güvenli bir yaşam dileğinde bulunuldu.

Paylaşımda yer alan, harekatın ve bölgede yapılan yardımların görüntülerinin bulunduğu videoda, harekat kapsamında tespit edilen el yapımı patlayıcılar ile sığınak ve tünellerin birer birer imha edildiği vurgulandı.



