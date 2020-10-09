Sağlık Bakanı Koca, 'Buradan tüm vatandaşlarımıza bir kez daha hatırlatmak istiyorum. İhmal edilen tedbirler hepimize acılar yaşatıyor. Temizlik, maske ve mesafeden verilen her taviz, yeni hastalar olarak dönüyor. Bu anlamda Adana başta olmak üzere bölgedeki tüm hemşehrilerimi bir kez daha tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya davet ediyorum' açıklamasını yaptı.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Sağlık ordumuzla mücadelemizi sürdürüyoruz.

Geçtiğimiz ay şiddetlenme yaşamıştık. Ülke genelinde hasta sayıları artışa geçmişti. Bazı il ve bölgelerimize müdahalelerimiz oldu. Salgının hızını yeniden kestik.

Hedefimiz günbegün hasta sayısını azaltmak.

Son 2 haftada vaka sayımız 3'te 1 oranına indi. Adana'da vakamız eylül ayında en yüksek olan sayı, yüzde 66 azalma gösterdi.

Adanalı hemşehrilerimizi uyarmak istiyorum. Büyüklerimizi yeterince koruyamadığımızı görüyoruz. Adana'da şuan 228 filyasyon ekibimiz sahada hızla çalışıyor. Her ekip 3 kişiden oluşuyor.

Türkiye genelinde temaslıların taraması ortalama şu dönemde 7.5 iken Adana'da 6.5 saate kadar inmiş oldu. Bu Türkiye ortalamasının da altında. İhmal edilen tedbirler hepimize acılar yaşatıyor.