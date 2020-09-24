Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.09.2020 11:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.09.2020 11:54
    ABONE OL

    Son dakika: Terör örgütü /'nın bölgesine sızma girişimi engellendi

    Son dakika haberine göre, Terör örgütü /'nın 'nin kuzeyinde bölgesinde yer alan Rasulayn ilçesine sızma girişimi, Suriye Milli () askerlerince engellendi.

    AA
    Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızmak isteyen YPG/PKK'ya darbe!

    bileşenlerinden Hamza Tümeninden alınan bilgiye göre, Fırat Nehri'nin doğusunda işgalini sürdüren /'lı teröristler, gece geç saatlerde, Rasulayn'ın güney kırsalındaki el-Kasimiyye köyünün çevresindeki cephe hatlarına sızma girişiminde bulundu.

    Bunun üzerine SMO askerleri ile teröristler arasında şiddetli çatışma yaşandı ve sızma girişimi püskürtüldü.

    SMO safında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

    YPG/PKK, güvenli bölge çevresinden Tel Temir ve Ayn İsa'dan sık sık Rasulayn ve bölgelerini hedef alıyor.

    , başlattığı kapsamında 'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçe merkezini 12 Ekim 2019'da YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarmıştı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'nın Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişimi engellendi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri