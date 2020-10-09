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    • 09.10.2020 11:35
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    : savaş ve insanlık suçu işlemeye devam ediyor!

    : Sinsi bir tezgâh peşinde koşan , ’ın sivil yerleşim yerleri olan Goranboy, Terter, Ağdam ve Füzuli bölgelerini hedef almayı sürdürüyor. Savaşı, Karabağ dışında sivil yerleşim yerlerine taşımaya çalışan Ermenistan savaş ve insanlık suçu işlemeye devam ediyor!

    Ermenistan savaş ve insanlık suçu işliyor
    Milli yapılan açıklamada "Sinsi bir tezgâh peşinde koşan Ermenistan, Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerleri olan Goranboy, Terter, Ağdam ve Füzuli bölgelerini hedef almayı sürdürüyor. Savaşı, Karabağ dışında sivil yerleşim yerlerine taşımaya çalışan Ermenistan savaş ve insanlık suçu işlemeye devam ediyor!" ifadelerine yer verildi.


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    Haberler Güncel MSB: Ermenistan savaş ve insanlık suçu işlemeye devam ediyor!