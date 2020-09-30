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    • 30.09.2020 10:39
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    Son dakika: bölgesinde 2 /’li terörist etkisiz hale getirildi

    : Terör örgütü /’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük sızma ve saldırı girişimleri önlendi. bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

    Saldırı girişimindeki teröristler etkisiz hale getirildi
    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük sızma ve saldırı girişimleri önlendi. Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
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