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    'de keşfedilen la ilgili heyecanlandıran gelişme! Rezerv miktarı yükselebilir...

    'nin 'de keşfettiği sahasındaki rezerv miktarını yukarı yönlü revize etmeye hazırlandığını iddia edildi. Yeni rezerv tahmininin gelecek hafta açıklanmasının planlandığı belirtildi.

    Karadeniz'de keşfedilen doğal gazla ilgili heyecanlandıran gelişme! Rezerv miktarı yükselebilir...

    Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz sahasındaki rezerv miktarına yönelik tahminini yukarı yönlü revize edeceği ileri sürüldü.

    Bloomberg'in haberine göre yeni rezerv tahmininin gelecek hafta açıklanacak.

    320 MİLYAR METREKÜP OLARAK DUYURULMUŞTU
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ağustos'ta yaptığı açıklamada cuma günü büyük bir müjde vereceklerini duyurmuş, 21 Ağustos'ta ise "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi.Fatih sondaj gemimiz 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda'' ifadelerini kullanarak Türkiye'ye büyük bir müjde vermişti.
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    Haberler Güncel Karadeniz'de keşfedilen doğal gazla ilgili heyecanlandıran gelişme! Rezerv miktarı yükselebilir...