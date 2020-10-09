Karadeniz'de keşfedilen doğal gazla ilgili heyecanlandıran gelişme! Rezerv miktarı yükselebilir...

320 MİLYAR METREKÜP OLARAK DUYURULMUŞTU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ağustos'ta yaptığı açıklamada cuma günü büyük bir müjde vereceklerini duyurmuş, 21 Ağustos'ta ise "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi.Fatih sondaj gemimiz 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda'' ifadelerini kullanarak Türkiye'ye büyük bir müjde vermişti.