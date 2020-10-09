Kara, harekat öncesi DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere, Suriye'de iç karışıklıkları fırsat bilen terör örgütleri tarafından Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye ve sınır karakollarına güdümlü tanksavar füzeleri gibi gelişmiş silahlar ve keskin nişancılar da kullanılarak toplam 492 saldırı yapıldığını anımsattı.

Bölgede devam eden terör yapılanması ve saldırıların milli güvenliğe yönelik tehdidin boyutunu ve ciddiyetini artırdığını, göç baskısını devam ettirdiğini, gönüllü geri dönüşleri engelleyerek Suriye'de istikrar ve güvenliği sağlamaya yönelik bölgesel ve uluslararası girişimleri olumsuz etkilediğini ifade eden Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terör örgütlerine karşı tedbir almak ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla dost ve müttefik ülkelerle askeri ve diplomatik görüşmeler yapılmış ancak bölgeden terör örgütlerinin çıkarılması, tahkimatların imhası, ağır silahların toplanması gibi hususlarda bir ilerleme sağlanamamış, güvenli bölge çalışmaları sonuçsuz kalmıştır. Hudut güvenliğimize yönelik tehdit ve düşmanca tutumların artarak devam etmesi neticesinde TSK tarafından uluslararası hukuk ve BM Sözleşmesi 51'inci maddesinde düzenlenen meşru müdafaa hakkı çerçevesinde 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı başlatılmıştır."

Kara, çok kısa sürede büyük bir başarı ile sonuçlanan harekat ile hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ ve PKK/YPG başta olmak üzere milli güvenliği tehdit eden teröristleri etkisiz hale getirmek, Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, güvenli bölge tesis ederek istikrar sağlamak ve ülkedeki Suriyelilerin evlerine güvenli, gönüllü ve saygın bir şekilde geri dönmelerinin amaçlandığını söyledi.

Söz konusu harekatla sadece Türkiye'nin değil, bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar, Yezidiler ve Süryaniler gibi diğer etnik grupların da güvenliğinin hedeflendiğini anımsatan Kara, "Bugüne kadar toplam 605 meskun mahallin tamamı teröristlerden arındırılarak 4 bin 219 kilometrekarelik alanda kontrol sağlanmış, 1110 mayın ve 2 bin 199 el yapımı patlayıcı ile çok sayıda terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Mehmetçiğin teröristlerden temizleyerek güvenli bölge haline getirdiği Barış Pınarı Harekat alanında, başta su ve elektrik olmak üzere temel altyapı ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla diğer kurumlar ile koordineli olarak gerekli çalışmalarımız devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.