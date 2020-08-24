Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Ağustos 2020 tarihinde duyurduğu Sakarya doğal gaz keşfinin, 2020 yılında bütün dünyada şimdiye kadar yapılan en büyük ikinci keşif olduğu bildirildi.



2004 YILINDA KEŞFEDİLEN DOĞAL GAZ 1.18 MİLYAR METREKÜP

Karadeniz'de 2004 yılında doğal gaz keşfi yapıldığı öğrenildi. Batı Karadeniz projesinin Akçakoca, Akkaya, Ayazlı ve Doğu Ayazlı sahalarından oluştuğu, 1,22 milyar metreküp üretilebilir doğal gazın bulunduğu sahadan 17 üretim kuyusu ile 1,18 milyar metreküp doğal gaz üretildiği öğrenildi.



2020 YILINDA DÜNYADA ŞİMDİYE KADAR YAPILAN EN BÜYÜK İKİNCİ KEŞİF

Başkan Erdoğan, 21 Ağustos tarihinde Karadeniz'deki sondajda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedildiğini belirterek, "Bu ilk kuyuda bulunan rezerv, çok daha zengin bir kaynağın bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır" ifadelerini kullanmıştı.







Başkan Erdoğan tarafından duyurulan Sakarya doğal gaz keşfinin, 2020 yılında bütün dünyada şimdiye kadar yapılan en büyük ikinci keşif olduğu ifade edildi. 320 milyar metreküp olarak açıklanan doğal gaz rezervinin, 1,9 milyar varil petrol eşdeğerine karşılık geldiği bildirildi.



TPAO'NUN YERLİ PETROL VE DOĞAL GAZ ÜRETİMİ YÜZDE 46 ARTTI

Son 5 yılda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) yerli petrol ve doğal gaz üretiminin yüzde 46 artarak 53 bin varil/gün petrol eşdeğeri seviyesine yükseldiği öğrenildi.