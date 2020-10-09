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    • 09.10.2020 19:49
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    Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri?

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,32 değer kazanarak 9 Ekim'i 1.165,70 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kazanan hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Kartonsan 757,00 699,60 8,20
    Brisa 13,79 12,77 7,99
    İş GMYO 1,99 1,85 7,57
    Kerevitaş Gıda 7,00 6,56 6,71
    Halk GMYO 2,52 2,38 5,88
    Torunlar GMYO 4,10 3,89 5,40
    MLP Sağlık 17,85 16,94 5,37
    Tümosan Motor ve Traktör 9,66 9,20 5,00
    Gözde Girişim 6,14 5,85 4,96
    İpek Doğal Enerji 12,69 12,10 4,88
    Pınar Süt 22,50 21,50 4,65
    Net Holding 2,64 2,53 4,35
    Petkim 4,61 4,43 4,06
    Türk Traktör 106,90 102,90 3,89
    Ford Otosan 86,10 82,90 3,86
    Pınar Et Ve Un 25,10 24,20 3,72
    Alarko Holding 6,05 5,85 3,42
    Yataş 9,10 8,80 3,41
    Tat Gıda 12,25 11,88 3,11
    Arçelik 25,00 24,26 3,05

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    Haberler Güncel Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? 9 Ekim BIST 100 en çok değer kazanan hisseler