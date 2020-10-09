ÖZCAN: "YERLİ ÜRETİM ARAÇ VE YERLİ KAYNAK KULLANIMI YOLLARININ DENENMESİ GÜNDEME GELMİŞTİR"

Hakan Han Özcan'ın; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Büyükşehir otobüs alımı için alınacak dış kredi onayının Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda beklediğine yönelik sözlerine ilişkin yazılı açıklaması şöyle:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Büyükşehir otobüs alımı için alınacak dış kredi onayının Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda beklediğine yönelik sözlerinden dolayı bu açıklama gerekli görülmüştür.

CHP yönetiminin ABB Meclisine taşıdığı borçlanma konusuna önerge ve resmi tutanaklarda da ifade edildiği üzere AK Parti Grubu tarafından onay verilmiştir.

Borçlanmanın onay mercii olan Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile yapılan görüşmelerde yerli üretim araç ve yerli kaynak kullanımı yollarının denenmesi gündeme gelmiştir.

Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Sayın Bakanımız Berat Albayrak tarafından, Ankara Büyükşehir Belediyesine her türlü gerekli desteğin verileceği ifade edilmiştir. Dış borçlanmanın yabancı araç kullanmayı da beraberinde getireceği de hatırlatılmıştır."

"MANSUR YAVAŞ'IN 'TALEBİMİZ BEKLİYOR' GİBİ GERÇEKLERDEN UZAK İFADELERLE ÖRTMEYE ÇALIŞMASI SİYASİ ETİK İLE BAĞDAŞMAMAKTA"

"Bu yapıcı tutum ve destek vurgusuna rağmen, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yabancı kaynak borçlanma ve yabancı araç alımında ısrar etmesi, bunun da üzerini 'Talebimiz bekliyor' gibi gerçeklerden uzak ifadelerle örtmeye çalışması siyasi etik ile bağdaşmamaktadır.

Gerçeklerin er yada geç ortaya çıkacağını açıkça bilmelerine rağmen sergiledikleri bu tutum, CHP'nin çözümsüzlük siyasetinin ABB yönetimine sirayet ettiğini ortaya koymuştur."