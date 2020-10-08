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    • 08.10.2020 11:33
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    'li Başkanı 'tan skandal ifadeler: "Bırak elinden mikrofonu"

    Her fırsatta demokratiklikten dem vuran yine bir skandal ile gündeme geldi. CHP’li ’ne verilen bir önerge hakkında çıkan tartışmada başkan skandal ifadeler kullandı. Yavaş, meclis üyesine, “, benim nasıl yöneteceğime sen karışamazsın. Lütfen bırak elinden mikrofonu” dedi.

    Yavaş'tan skandal ifadeler: Bırak elinden mikrofonu

    Büyükşehir Belediye Meclisi ekim ayı toplantısı gergin anlara sahne oldu.

    Belediye Başkanı ve Meclis Üyesi Ali İhsan Ölmez arasında tartışma yaşandı.

    AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, koronavirüs döneminde pazarcılara yönelik yardımlarla ilgili soru önergesi verdi.

    BELEDİYE MECLİSİ'NDE TANSİYON YÜKSELDİ
    Yavaş, önergelerle ilgili açıklama yaparken, yardımlarla ilgili bilgiyi yazılı bir şekilde vereceğini aktardı.

    Bunun üzerine Ölmez, "O zaman yazılı vereceğim der, hiçbir yorum yapmazsınız." dedi.

    "BIRAK MİKROFONU"
    Yavaş ise "Gelip ağzımı mı tıkayacaksın. , benim nasıl yöneteceğime sen karışamazsın. Lütfen bırak elinden mikrofonu." karşılığını verdi.

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    Haberler Güncel CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'tan skandal ifadeler: "Bırak elinden mikrofonu"